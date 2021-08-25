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Премьер-лига

Стали известны клубы, которые поддерживают идею полной отмены лимита

25 Августа 2021 • 20:11 Комментировать (8)
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Глава РФС Александр Дюков на неделе выступил с предложением отменить лимит на легионеров в российской Премьер-лиге. Как сообщалось позже, большинство представителей лиги выступили за смягчение ограничений.

Впрочем, нашлись и те клубы, которые поддерживают идею полной отмены лимита. Об этом в одном из интервью пресс-службе «Рубина» заявил наставник команды Леонид Слуцкий. Согласно его словам, кроме казанцев, за полное снятие ограничений выступили «Локомотив», «Динамо», «Зенит», «Краснодар» и ЦСКА.

Напомним, что голосование пройдет 31 августа на общем собрании клубов чемпионата. По итогам этой встречи будет принято решение, которое в последствии отправится на рассмотрение исполкома РФС.

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Евро-Футбол.Ру,
лимит на легионеров РПЛ
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Комментарии (7)
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JUMPER
25 Августа 2021 в 21:09
ай хохма...))) чо только ни увидиш здеся...))) андрюха сам с сабой абщаитьси...))) маладес...атлишна праводиш время в биседи...)))
Andrei 1985
25 Августа 2021 в 20:43
Уверен лимит нужен.из за лимита клубы вынуждены воспитывать российских игроков типа Макеева,Куликова,захаряна итд.если не будет лимита Россию завалят бразильцами,аргентинцами,голландцами итд .там очень много перспективных футболистов.и будем взращивать футболистов для чужих сборных посмотрите на Динамо сейчас много молодых российских игроков и вспомните Динамо 2004 года.завалили клуб португальцами и другими легионерами отдали за них кучу бабок и какой в этом толк?деньги на ветер
Andrei 1985
25 Августа 2021 в 20:54
Помню ситуацию когда в Спартаке искали защитника.думали кого купить.и не нашли.пришлось сделать ставку на Кирова и неплохо парень отыграл сезон .и возможно превратиться в игрока хорошего уровня.у нас в премьер лиге только ЦСКА и Краснодар на постоянной основе выращивают своих футболистов.и Динамо в последнее время(может быть из за лимита)а остальные клубы своих почти не выращивают.только лимит их подталкивает.а не будет лимита.труба всему.будут брать откуда угодно футболистов с Сенегала и Бурундии ,только не наших
Andrei 1985
25 Августа 2021 в 20:58
Только начали появляться молодые перспективные российские футболисты,как руководители РФС сразу хотят всё испортить!
Andrei 1985
25 Августа 2021 в 21:04
Сейчас легионером меньше ,но они качественее.потому что лимит и никто не хочет легионера сидящего на лавке
Andrei 1985
25 Августа 2021 в 21:11
А когда не будет лимита,куча легионеров будет и второсортных и третьесортный.и на лавках и на поле и везде. В СССР был и чемпионат сильный и сборная сильная и без всяких легионеров.так зачем они нам эти легионеры спрашивается?да ещё и в таких количествах.обходились же раньше без них
Andrei 1985
25 Августа 2021 в 21:00
На умярова
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