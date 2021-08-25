Стали известны клубы, которые поддерживают идею полной отмены лимита

Глава РФС Александр Дюков на неделе выступил с предложением отменить лимит на легионеров в российской Премьер-лиге. Как сообщалось позже, большинство представителей лиги выступили за смягчение ограничений.

Впрочем, нашлись и те клубы, которые поддерживают идею полной отмены лимита. Об этом в одном из интервью пресс-службе «Рубина» заявил наставник команды Леонид Слуцкий. Согласно его словам, кроме казанцев, за полное снятие ограничений выступили «Локомотив», «Динамо», «Зенит», «Краснодар» и ЦСКА.

Напомним, что голосование пройдет 31 августа на общем собрании клубов чемпионата. По итогам этой встречи будет принято решение, которое в последствии отправится на рассмотрение исполкома РФС.