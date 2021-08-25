Агент Дрейера опроверг слухи о переходе игрока в «Рубин»

Агент полузащитника датского «Мидтьюлланда» Андерса Дрейера Аллан Бэк опровёрг ранее появившиеся слухи о переходе футболиста в «Рубин» в интервью Sport24.

Ранее журналист Клаус Эгелунд сообщал, что переход уже оформлен, а сумма трансфера составит семь миллионов евро.

Бэк отметил, что никаких предложений из России, ни от «Рубина», ни от других клубов, не поступало.

«Я первый раз об этом слышу», - сказал агент полузащитника Аллан Бэк.

После пяти игровых дней чемпионата России «Рубин» имеет в своей копилке 11 набранных баллов и занимает четвёртую строку турнирной таблицы.