Джикия рассказал о переговорах по новому контракту со «Спартаком»

Георгий Джикия недавно продлил соглашение с московским «Спартаком» на три года. В интервью пресс-службе «красно-белых» защитник рассказал о ходе переговоров с клубом.

По словам Джикии, контакты по новому контракту начались ещё в минувшем сезоне, но оборонцу хотелось в первую очередь сконцентрироваться на выступлениях за сборную России на летнем чемпионате Европы. После турнира россиянин провёл отпуск «с выключенным телефоном».

«Все прошло в рабочем режиме, никаких проблем не было», - приводит слова защитника пресс-служба «Спартака».

В текущем сезоне российского чемпионата «Спартак» после пяти игровых дней набрал всего семь очков, заняв за собой восьмую позицию в турнирной таблице.