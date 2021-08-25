Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 191 Комментарии
Премьер-лига

Мостовой не считает лимит на легионеров главной проблемой российского футбола

25 Августа 2021 • 16:11 Комментировать
1000 рублей бесплатная ставка

Александр Мостовой, поигравший в своё время в качестве футболиста в испанском первенстве за «Сельту», поделился мнением о проблемах российского футбола.

В частности, по мнению Мостового, ограничение на количество иностранцев в клубах российского чемпионата не является главной проблемой отечественного футбола, в тот час, как зарплаты игроков экс-футболист считает слишком завышенными.

«Думаю, что отмену лимита не продавят. Хотя я уже ничему не удивляюсь», - приводит слова бывшего полузащитника «ВсеПроСпорт».

Напомним, формат ограничения на количество иностранцев в заявках команд высшего дивизиона футбола России может быть изменён. За реформы клубы будут иметь возможность проголосовать 31 августа на их общем собрании.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Александр Мостовой РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
26.08  16:30 Уфа ... Крылья Советов 2.65 3.15 2.8
Все матчи
Новости
Сегодня, 25 Августа
16:37 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» объявили о подписании голландского латераля официально
16:24 · Россия. Премьер-лига
Джикия рассказал о переговорах по новому контракту со «Спартаком»
16:11 · Россия. Премьер-лига
Мостовой не считает лимит на легионеров главной проблемой российского футбола
15:56 · Россия. Премьер-лига
Агент Гайтана рассказал, что игрок готов рассмотреть предложения российских клубов
15:47 · Россия. Премьер-лига
Джикия рассказал о причинах неудачного старта «Спартака» в РПЛ
15:38 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис поделился мнением о потенциально новом формате лимита на легионеров в РПЛ
15:11 · Россия. Премьер-лига
Четыре легионера «Рубина» вызваны в расположения национальных сборных
14:52 · Россия. Премьер-лига
​«Краснодар» - «Рубин»: прогноз на матч чемпионата России – 27 августа 2021
14:40 · Россия. Премьер-лига
​«Динамо» - «Локомотив»: прогноз на матч чемпионата России – 27 августа 2021
14:06 · Россия. Премьер-лига
Гайч заинтересовал «Фейеноорд» слухи
13:33 · Россия. Премьер-лига
Агент Хендрикса - об уходе из «Спартака»: «Йоррит счастлив находиться здесь»
13:17 · Россия. Премьер-лига
Абрамов: «Романцев оценивал Титова в 20 млн долларов. «Бавария» же не могла послать «Спартак»
12:56 · Россия. Премьер-лига
​«Ростов» хотел снять интервью Мамаева с эфира «Матч ТВ»
12:44 · Россия. Премьер-лига
​Канделаки отреагировала на критику «Матч ТВ» 2
12:16 · Россия. Премьер-лига
Cёмин - об отмене лимита: «Легионеры получат преимущество» 1
Все новости
Рекомендуем
 