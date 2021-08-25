Мостовой не считает лимит на легионеров главной проблемой российского футбола

Александр Мостовой, поигравший в своё время в качестве футболиста в испанском первенстве за «Сельту», поделился мнением о проблемах российского футбола.

В частности, по мнению Мостового, ограничение на количество иностранцев в клубах российского чемпионата не является главной проблемой отечественного футбола, в тот час, как зарплаты игроков экс-футболист считает слишком завышенными.

«Думаю, что отмену лимита не продавят. Хотя я уже ничему не удивляюсь», - приводит слова бывшего полузащитника «ВсеПроСпорт».

Напомним, формат ограничения на количество иностранцев в заявках команд высшего дивизиона футбола России может быть изменён. За реформы клубы будут иметь возможность проголосовать 31 августа на их общем собрании.