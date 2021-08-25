Агент Гайтана рассказал, что игрок готов рассмотреть предложения российских клубов

Агент аргентинского полузащитника Николаса Гайтана, в прошлом сезоне выступавшего за португальскую «Брагу», а ныне пребывающего без клуба, в интервью Sport24 рассказал, какие предложения готов рассмотреть его клиент.

По словам Хосе Рафаэля Иррибарена, аргентинец открыт к предложениям из российского чемпионата, однако пока таковых не поступало.

Николас Гайтан в прошлом сезоне провёл за «Брагу» 23 поединка, записав в свой актив три взятия ворот соперников, а также отметившись одним голевым пасом. Также на счету Николаса 19 выходов на поле в футболке национальной команды Аргентины.