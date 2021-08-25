Канчельскис поделился мнением о потенциально новом формате лимита на легионеров в РПЛ

Выступавший в своё время во множестве европейских топ-клубов Андрей Канчельскис поделился мнением о потенциально новом формате лимита на иностранных футболистов в заявках клубов элитного дивизиона российского футбола.

По словам Канчельскиса, смена формата ограничения ничего российскому футболу не принесёт. Канчельскис считает, что исключительно стопроцентная отмена ограничения на количество иностранцев привнесёт прогресс, а пока отечественный футбол из года в год теряет свой уровень.

«С этим хотя бы можно будет работать, а то так мы убиваем футбол своими же руками», - приводит слова экс-футболиста Sport24.

Напомним, большая часть клубов РПЛ выступает за смягчение действующего формата и переход на схему «10+15».