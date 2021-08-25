Четыре легионера «Рубина» вызваны в расположения национальных сборных

«Рубин» посредством публикации в своём официальном телеграм-канале сообщил о вызовах четырёх иностранных футболистов в расположения национальных сборных.

Так, в состав сборной Грузии вошел Хвича Кварацхелия, черногорскую национальную команду дополнит Сеад Хакшабанович. Из неевропейских коллективов, Хван Ин Бом вошел в список заявленных футболистов Южной Кореи, а Монтассар Тальби – сборной Туниса.

Сборные всех четырёх футболистов в начале сентября поведут борьбу в квалификационных матчах на чемпионат мира 2022 года, который пройдёт в Катаре.

«Рубин» после пяти игровых дней российского первенства занимает четвёртую строку турнирной таблицы, имея в своей копилке 11 набранных баллов.