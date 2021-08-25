Аргентинский нападающий московского ЦСКА Адольфо Гайч заинтересовал роттердамский «Фейеноорд». Об этом информирует Voetbalzone.

По данным источника, лично тренер голландцев желает видеть латиноамериканского форварда в составе своей команды. В список интересов «Фейеноорда» также вошел игрок острия атаки «Нью-Йорк Сити» Валентин Кастельянос.

Адольфо Гайч защищает цвета «армейцев» с 2020 года. В прошлом сезоне он провел за ЦСКА 15 поединков, 1 раз поразив ворота оппонентов. Контракт аргентинца связывает его с российским клубом до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в восемь миллионов евро.