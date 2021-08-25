Абрамов: «Романцев оценивал Титова в 20 млн долларов. «Бавария» же не могла послать «Спартак»

Агент Владимир Абрамов рассказал Sports.ru о том, как в 2000 году «Бавария» проявляла интерес к Егору Титову, который защищал цвета «Спартака».

По словам Абрамова, «Бавария» через него запрашивала стоимость Титова. Олег Романцев оценил игрока в 20 миллионов долларов, что не устроило мюнхенцев.

«Они же не скажут по-немецки: «Да пошли вы…». Просто поблагодарили, сказав, что за 8 млн купят двух классных футболистов», - поделился воспоминаниями агент.

Егор Титов, как известно, является воспитанником «Спартака». Он ушёл из клуба в 2008 году, подписав контракт с «Химками». Спустя несколько лет Титов завершил футбольную карьеру.