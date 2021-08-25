​«Ростов» хотел снять интервью Мамаева с эфира «Матч ТВ»

«Ростов» хотел снять с эфира канала «Матч ТВ» нашумевшее интервью о личной жизни футболиста команды Павла Мамаева. Об этом сообщает популярный телеграм-канал «Мутко против».

По данным источников, представители канала поступили хитро и отправили интервью «Ростову» для согласования слишком поздно. Когда «Ростов» просил снять интервью, «Матч ТВ» ответил отказом, мотивируя это уже вышедшим анонсом.

Отмечается, что «Ростов» всё же немного подчистил интервью, в результате чего оно сократилось на 20 минут.

Напомним, что из-за этой программы Нобель Арустамян решил уйти с «Матч ТВ». Журналист не поддержал политику канала по поводу таких интервью.