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Премьер-лига

​«Ростов» хотел снять интервью Мамаева с эфира «Матч ТВ»

25 Августа 2021 • 12:56 Комментировать
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«Ростов» хотел снять с эфира канала «Матч ТВ» нашумевшее интервью о личной жизни футболиста команды Павла Мамаева. Об этом сообщает популярный телеграм-канал «Мутко против».

По данным источников, представители канала поступили хитро и отправили интервью «Ростову» для согласования слишком поздно. Когда «Ростов» просил снять интервью, «Матч ТВ» ответил отказом, мотивируя это уже вышедшим анонсом.

Отмечается, что «Ростов» всё же немного подчистил интервью, в результате чего оно сократилось на 20 минут.

Напомним, что из-за этой программы Нобель Арустамян решил уйти с «Матч ТВ». Журналист не поддержал политику канала по поводу таких интервью.  

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Павел Мамаев Матч ТВ
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