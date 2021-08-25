​Канделаки отреагировала на критику «Матч ТВ»

После ухода Нобеля Арустамяна канал «Матч ТВ» оказался под ударом критики. В среде футбольных болельщиков бытует мнение, что канал теряет статус спортивного. Такое мнение основано в частности на вышедшем интервью о личной жизни Павла Мамаева. Футболист, как известно, разводится со своей супругой Аланой не без скандала.

Между тем, Тина Канделаки посредством своего телеграм-канала сообщила людям, что «Матч ТВ» стремится не только к показу чего-то рейтингового. В качестве примера она привела Паралимпиаду, которую сейчас в России показывает только «Матч ТВ». Канделаки отметила, что Паралимпиада оказалась больше никому не интересна.

«Футбол интересен, хоккей интересен, рейтинги тоже интересны, а герои своей страны неинтересны, потому что они, возможно, не принесут тот рейтинг, который может принести матч Россия – Кипр», - написала Канделаки.