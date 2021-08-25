​Игрок «Нижнего Новгорода» Каккоев назвал победу над «Спартаком» самой яркой в карьере

22-летний защитник «Нижнего Новгорода» Никита Каккоев дал интервью клубной пресс-службе. В ходе общения футболист вспомнил о недавнем поединке команды против «Спартака». Как известно, нижегородцы смогли обыграть «красно-белых» на выезде с результатом 2:1.

Победу над «Спартаком» в Москве Каккоев назвал самой яркой в своей карьере на текущий момент. Защитник отметил эпизод того матча, когда он не позволил забить Александру Соболеву, выбив мяч.

После пяти туров Премьер-лиги «Нижний Новгород» занимает седьмое место в турнирной таблице с семью зачётными баллами в активе.