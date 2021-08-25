Агент Джорджевича не исключил возвращение игрока в РПЛ

Футбольный агент Игорь Глушевич, который представляет интересы экс-нападающего «Зенита» и «Локомотива» Луки Джорджевича, не исключил возвращение своего подопечного в РПЛ.

Он заявил, что Джорджевич примет решение о своем будущем в течение ближайшей недели, и добавил, что нападающий может вернуться в Россию, пишет «СЭ».

Напомним, что Джорджевич известен в чемпионате России по выступлениям за «Зенит», «Локомотив» и тульский «Арсенал». В составе «Зенита» он сыграл 30 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

Самый успешный отрезок карьеры черногорец провел в «Арсенале». За тульский клуб он сыграл 64 матча, забил 18 голов и десять раз ассистировал партнерам.