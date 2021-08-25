Поговаривали, что «Зенит» рассчитывает привезти в Россию действительно статусного футболиста, а именно выступающего за «Наполи» Лоренцо Инсинье. Информацию для sport24 прокомментировал Кристиано Джинтоли, который занимает должность спортивного директора неаполитанского клуба.

Новости о предложении «Зенита» по трансферу Инсинье директор «Наполи» назвал слухами. По его словам, клуб не получал предложения от питерского клуба, как и от любого другого клуба из Премьер-лиги России.

Действующий контракт 30-летнего Лоренцо Инсинье с «Наполи» рассчитан до конца июня 2022 года.