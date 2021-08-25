Григорян: «Бороться необходимо не с лимитом, а с коррупцией»

Известный российский тренер Александр Григорян высказался по поводу возможной отмены лимита на легионеров в чемпионате России.

Григорян заявил, что главной проблемой российского футбола является не лимит на легионеров, а коррупция, которая присутствует на всех уровнях, и именно с ней нужно бороться в первую очередь. Он добавил, что, скорее всего, власти футбола знают об этом, но не понимают, как с этим бороться, пишет «ВсеПроСпорт».

Напомним, что недавно президент РФС Александр Дюков предложил отменить лимит на легионеров. Мнения российских клубов по этому вопросу разделились. Некоторые выступили за полную отмену лимита, а некоторые предложили перейти на схему «10+15».