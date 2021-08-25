Почему Нобель Арустамян на самом деле ушёл с «Матч ТВ»

Уход Нобеля Арустамяна с «Матч ТВ» стало сенсацией в медиа-пространстве. Один из лучших спортивных журналистов последних лет покинул телеканал, где он был одним из первых лиц. Почему же это случилось.

Официальной версией своего ухода Нобель Арустамян называет интервью с Павлом Мамаевым, в котором игрок «Ростова» раскрыл все подробности своего развода с Аланой.

Арустамян признался, что ехал на разговор с футболистом, а оказался «соучастником нового пиар-перфоманса и получил заранее подготовленного героя для программы вроде «Пусть говорят» или «Окна». Экс-комментатор «Матч ТВ» заявил, что не может поступиться своими принципами, и именно поэтому он решился на увольнение.

Практически все коллеги поддержали Арустамяна, назвав его поступок смелым и заслуживающим уважения. Однако у генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канаделаки иное мнение. Она раскритиковала Арустамяна, прежде всего, за то, что он активно развивал свой собственный бренд, ставя интересы канала на второй план. Тут нужно понимать, что Канделаки явно лукавит – Арустамян не первый год делает контент для собственного канала, а сама Тина регулярно интервьюирует известных лиц для телеканала RTVi, так что её позиция, прямо скажем, противоречивая.

С другой стороны, есть ощущение, что и Нобель сам немного недоговаривает. История со скандальным интервью Мамаева кажется лишь предлогом для того, чтобы покинуть «Матч ТВ». Как сказал Дмитрий Шнякин, Нобель уже сам по себе давно является брендом, и его мнение – одно из самых авторитетных в российском футболе.

Арустамян активно развивает свой собственный канал на ютубе, и нет сомнения в том, что Нобель понимал, что рано или поздно он уйдет в свободное плавание, как это сделал, например, Василий Уткин. Личный блог в современном информационном пространстве позволяет известной медиа-персоне легко монетизировать свою популярность. Причем делиться с телеканалом уже не нужно, разве что придется потратиться из своего кармана на технический персонал и менеджеров. Но, думаем, с этим у Нобеля проблем не возникнет.

В своём заявлении Арустамян подчеркнул, что не готов погружаться в ту «желтуху», которая за последний год стала мейнстримом «Матч ТВ». Напомним, что всего месяц назад Арустамян уже показал свой характер, когда отказался принимать правки по интервью от Станислава Черчесова.

Тогда Черчесов попросил вырезать два фрагмента, где он рассказывает о том, на кого подписан на ютубе и о съёмке в роликах о поправках в Конституцию. Бывший главный тренер сборной России был настойчив – вырезать эти фрагменты и всё. При этом и Нобель не прогнулся, заявив, что готов пожертвовать всем интервью, но не пойдя на поводу у Черчесова.

Говорят, что у Нобеля уже есть несколько классных предложений от некоторых спортивных СМИ. Есть вариант о переходе на ОККО, но, нам кажется, что Арустамян продолжит создавать свой собственный бренд, где никто не будет говорить ему, что сегодня хорошо, а что – плохо.