Как отреагировали коллеги Нобеля Арустамяна на его уход с «Матч ТВ»

Один из ведущих спортивных журналистов России Нобель Арустамян принял решение покинуть «Матч ТВ». Это решение он принял после интервью с Павлом Мамаевым, которое он записывал против своих профессиональных и этических ценностей. Рассказываем о том, как отреагировали бывшие коллеги Арустамяна на его уход.

Георгий Черданцев: «Удивлён и расстроен новостью об уходе Нобеля. Но это решение, как он мне сказал, принято не на эмоциях. Раз так, жаль. Нобель сильный комментатор. Таких в стране единицы. Надеюсь, он передумает уходить. А от Мамаева одни проблемы».

Тина Канделаки: «Для меня — ни как для журналиста, ни как для генерального продюсера — неприемлема ситуация, когда журналист, бравший интервью, возвращается после съёмок и ставит условием своего пребывания на телеканале вопрос снятия интервью с эфира. Для меня является странной и неприемлемой ситуация, когда журналист, работающий на канале, первым берёт интервью у тренера национальной сборной именно для своего личного YouTube-канала. На вопрос, почему это интервью не сделано для работодателя, Нобель ответил, что хочет развивать свой собственный бренд».

Дмитрий Губерниев: «Нобель покинул «Матч ТВ»! Это потеря для канала! Потеря серьёзная! Он блестящий комментатор! Профессионал! Удачи коллеге!»

Алексей Андронов: «Я только одно скажу - я уважаю Нобеля и его решение. История семьи Мамаевых (бывшей) - давно не про спорт. Но и Нобель слишком глубоко внедрился в «Ростов». До такой степени, что уже или крестик, или трусы. Причем, Мамаева. Что ж, Нобелю удачи. Но разве что-то было непонятно после Бузовой в эфире?»

Василий Уткин: «У каждого своя точка невозврата. Нобель решил уйти. Вслед ему два комментария. Александр Тащин, я не знаю, как там делятся полномочия, пишет - нет незаменимых, канал важнее людей. Ну, направление на желтуху - тоже выбор. Интересно, готов ли Тащин ради рейтинга канала рассказать свою семейную историю, рейтинг это точно даст, я не стану о ней напоминать, но я сомневаюсь, что он позволит использовать себя за «болвана» в старом гусарском преферансе. Ну, или - вперед! В бой за рейтинги, в бой за Дзюбика. Или против. Ждем».

Игорь Рабинер: «Мой респект Нобелю. Нельзя заставлять людей заниматься тем, что противоречит их творческой и профессиональной сути. А когда вы делаете это с такими людьми, однажды это приводит к взрыву».

Дмитрий Шнякин: «Нобель, ты уже сам давно авторитетное, крутое и принципиальное спортивное СМИ. Удачи! Буду скучать по этому забавному ощущению, когда видишь твое имя на экране телефона и сразу понимаешь, что придется тебя на каком-то матче заменять. Спасибо, что тогда, в лютый ростовский мороз, согласился комментировать игру с «Атлетико» снизу. Подарил шанс на еще одного ребенка».

Константин Генич: «Поговорил с Нобелем. От и до его понимаю. Крутой, смелый, и очень обдуманный поступок! Горжусь тобой, братуха! Я буду очень скучать по тебе в эфирах, но мы всё наверстаем вместе в «КомментШоу»! Крепко обнимаю! Ты лучший! Всегда тебе это говорил!»