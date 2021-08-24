Вильена может перейти в «Сампдорию»

Голландский футболист средней линии «Краснодара» Тони Вильена может сменить клубную прописку в текущее трансферное окно. В услугах футболиста заинтересована генуэзская «Сампдория». Об этом сообщает итальянский журналист Джанлуиджи Лонгари.

По данным Лонгари, итальянцы уже направили «Краснодару» первое предложение. К хавбеку также присматривается турецкий «Фенербахче».

Ранее Тони Вильена уже мог переехать в другой клуб. Однако, «быки» отклонили все предложения по игроку, тем самым нарушив данное ему обещание. В контракте голландца прописан пункт, согласно с которым за два года после пополнения состава «Краснодара» он имеет возможность принять предложение другой команды, что и случилось этим летом.