Черданцев - об увольнении Нобеля Арустамяна: «От Мамаева одни проблемы»

Известный российский комментатор Георгий Черданцев высказался об уходе журналиста Нобеля Арустамяна с канала «Матч ТВ».

«Удивлён и расстроен новостью об уходе Нобеля. Но это решение, как он мне сказал, принято не на эмоциях. Раз так, жаль. Нобель сильный комментатор. Таких в стране единицы. Надеюсь, он передумает уходить. А от Мамаева одни проблемы», - написал Черданцев в своём телеграм-канале.

Напомним, сегодня Нобель Арустамян покинул канал «Матч ТВ» из-за выхода интервью с полузащитником «Ростова» Павлом Мамаевым. Нобель Арустамян, по его же словам, «не мог нарушать свои принципы».