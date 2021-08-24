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Мамаев: «Завершение карьеры? Всё будет зависеть от здоровья»

24 Августа 2021 • 22:09 Комментировать (1)
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Игрок средней линии «Ростова» Павел Мамаев рассказал о своей игре за клуб в интервью Нобелю Арустамяну в эфире канала «Матч ТВ».

Футболист отметил, что хочет ощущать, что является полезным для команды. Также полузащитник заявил, что как только такое ощущение пропадёт, он намерен завершить карьеру.

«Завершение карьеры? Все будет зависеть от здоровья», - сказал Мамаев.

Павел Мамаев выступает за ростовский клуб с 2020 года. Всего он провел 22 матча, в которых 4 раза отличался взятие ворот противников.

Раннее Павел Мамаев развёлся с бывшей женой Аланой. Сегодня стало известно, что по причине интервью с игроком, «Матч ТВ» покинул Нобель Арустамян.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Павел Мамаев Нобель Арустамян
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CELTIC FROST
24 Августа 2021 в 22:24
Матч тв падает все ниже и ниже...
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