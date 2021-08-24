Бразильский защитник турецкого «Галатасарая» Маркао станет игроком московского «Спартака». Об этом информирует официальный «Твиттер» источника Squenf Foot.

По свидетельствам источника, «красно-белые» достигли с турками договорённости о трансфере за сумму в восемь с половиной миллионов евро. Сам футболист поставит подпись под четырёхлетним соглашением с москвичами.

Напомним, Маркао получил 8-матчевую дисквалификацию. Во втором тайме матча с «Гиресунспором» в первом туре чемпионата он дважды ударил своего партнёра по команде – Керема Актюркоглу. После просмотра повтора на системе VAR главный арбитр встречи принял решение показать бразильцу карточку красного цвета.