Маслов будет вне игры на протяжении пяти месяцев

Оборонец московского «Спартака» Павел Маслов не появится на футбольном поле в ближайшие пять месяцев. Сегодня игрок перенёс операцию по восстановлению сухожилий четырёхглавых мышц. Об этом сообщил главный врач москвичей Глеб Чернов.

Также врач рассказал, что возвращение футболиста к игре планировалось на начало текущего сезона, однако у него случился рецидив старой травмы. Чернов отметил, что операция потребовалась не по причине рецидива, а из-за накопленных воспалительных изменений.

Павел Маслов стал игроком «Спартака» в 2018 году после перехода из «Тюмени». Контракт связывает игрока с клубом до 2024 года.