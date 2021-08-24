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Маслов будет вне игры на протяжении пяти месяцев

24 Августа 2021 • 20:53 Комментировать
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Оборонец московского «Спартака» Павел Маслов не появится на футбольном поле в ближайшие пять месяцев. Сегодня игрок перенёс операцию по восстановлению сухожилий четырёхглавых мышц. Об этом сообщил главный врач москвичей Глеб Чернов.

Также врач рассказал, что возвращение футболиста к игре планировалось на начало текущего сезона, однако у него случился рецидив старой травмы. Чернов отметил, что операция потребовалась не по причине рецидива, а из-за накопленных воспалительных изменений.

Павел Маслов стал игроком «Спартака» в 2018 году после перехода из «Тюмени». Контракт связывает игрока с клубом до 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Павел Маслов
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