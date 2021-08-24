«Спартак» не получит полную сумму в случае трансфера Ларссона

Московский «Спартак» получит лишь три четверти суммы (75%) от потенциального трансфера шведского форварда Джордана Ларссона. Об этом сообщает Metaratings.

По данным источника, при переходе Ларссона в стан «красно-белых», с его бывшей командой – «Норрчепингом» было договорено о выплате 5% суммы от будущей продажи. Ещё 20% не пойдут в бюджет клуба по той причине, что при заключении контракта с самим футболистом, в нём был прописан пункт, согласно с которым 10% суммы получит сам игрок, а ещё 10% - его агент.

Напомним, в 2019 году Джордан Ларссон поставил подпись под своим контрактом со «Спартаком», который будет связывать его с клубом ещё 2 года. Ориентировочная стоимость нападающего составляет пятнадцать миллионов евро.