Принцип вылета команд из РПЛ может быть изменён

Принцип, по которому команды высшего дивизиона российского футбола понижаются в классе, может быть изменён. С соответствующим предложением выступила «Уфа», а также инициатива была поддержана «Ахматом». Об этом сообщает Sport24.

Предлагается формат, при котором лишь один коллектив покидал бы РПЛ напрямую, а ещё два боролись бы за выживание в плей-офф битвах со второй и третьей командами ФНЛ. В клубах предполагают, что такое изменение формата снизит давление на игроков, что поможет им демонстрировать более открытый и результативный футбол.

Проголосовать за реформы клубы будут иметь возможность 31 августа. На этот день и запланировано их общее собрание.