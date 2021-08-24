Канделаки резко отреагировала на уход Нобеля Арустамяна

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки в своем телеграм-канале резко отреагировала на заявление Нобеля Арустамяна об уходе с телеканала.

Она заявила, что данная ситуация для неё неприемлема. Также Канделаки раскритиковала Арустамяна за то, что он взял интервью у главного тренера сборной России для своего Ютуб-канала, а не для «Матч ТВ». Продюсер добавила, что комментатор хотел развивать свой собственный бренд, вместо того чтобы работать на телеканал.

Напомним, что сегодня известный футбольный комментатор Нобеля Арустамян объявил об уходе с «Матч ТВ». По его словам, главной причиной стало интервью с Павлом Мамаевым, которое сегодня выйдет в эфир.