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Премьер-лига

Канделаки резко отреагировала на уход Нобеля Арустамяна

24 Августа 2021 • 16:42 Комментировать (2)
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Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки в своем телеграм-канале резко отреагировала на заявление Нобеля Арустамяна об уходе с телеканала.

Она заявила, что данная ситуация для неё неприемлема. Также Канделаки раскритиковала Арустамяна за то, что он взял интервью у главного тренера сборной России для своего Ютуб-канала, а не для «Матч ТВ». Продюсер добавила, что комментатор хотел развивать свой собственный бренд, вместо того чтобы работать на телеканал. 

Напомним, что сегодня известный футбольный комментатор Нобеля Арустамян объявил об уходе с «Матч ТВ». По его словам, главной причиной стало интервью с Павлом Мамаевым, которое сегодня выйдет в эфир.

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Нобель Арустамян Тина Канделаки Матч ТВ
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Андрей Трунов
24 Августа 2021 в 17:50
Правильно всё сделал Нобель! Он давно перерос текущее место работы.
KLINSMANN
24 Августа 2021 в 17:01
Пичалько! Непрофессионально он поступил конечно
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