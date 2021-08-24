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Кирьяков: «Читал мнение про то, что мы должны пойти по пути англичан. Я согласен с этим» эксклюзив

24 Августа 2021 • 15:40 Комментировать (1)
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Известный футбольный эксперт и тренер Сергей Кирьяков в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал предложение РФС о снятии лимита на легионеров.

«Я за оптимальный вариант: между полной отменой и тем, что есть сейчас. Ограничения какие-то должны быть, надо давать нашим футболистам возможность играть. В противном случае наша сборная будет страдать. Игроки не будут получать игровую практику в своих клубах, и их будет становиться все меньше и меньше, соответственно, выбор в национальную команду будет ограничен. Здесь нужно ещё очень много подумать, прежде чем принимать такие, на мой взгляд, неправильные решения. Полностью отменять лимит нельзя, это будет удар по сборной.

Читал мнение про то, что мы должны пойти по пути англичан. Они делают так, чтобы приезжали только квалифицированные легионеры, которые играют в сборных. Я согласен с этим. Это один из моментов, который можно внести в новый регламент. Действительно, нужно ограничить приезд легионеров среднего уровня и уровня ниже среднего, на которых просто будут зарабатываться большие деньги. Такое решение может помочь, чтобы клубы приглашали игроков действительно хорошего уровня», - сказал Кирьяков.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Кирьяков лимит на легионеров
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
24 Августа 2021 в 16:43
ох Кирьяков , Кирьяков , английский вариант подойдет только для англии , как немецкий для немцев , не могут люди жить так как живут например соседи и тд и тп . И не поедут к вам лучшие , худшие даже не особо хотят выбирая клубы даже беднее чем Зенит . А какой клуб из рпл может удовлетворить такую группу игроков как у сити , псж ??? Нужно брать модель Исландии , где футбол государственная программа . Интересы клуба в АПЛ , ЛА ЛИГЕ , СЕРИАЛЕ уже ДАВНО расходятся с интересами сборных , а в России сборная уже давно падает в низ . Приход легионеров потопит ее в конец . Спад сборной Украины тоже напрямую связан с завозом легионеров . Хотя почему то бакланов из фан сектора это вообще не тревожит , смотрел матч Шериф -- Партизан , сидят цыгане хлопают в ладошки , кому , зачем ... там одни легионеры копченые... где национальный колорит ?? ну и национальная идея ??? а ее нет и уже не будет , потому что основная идея БАБЛО !!!
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