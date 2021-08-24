Известный футбольный эксперт и тренер Сергей Кирьяков в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал предложение РФС о снятии лимита на легионеров.

«Я за оптимальный вариант: между полной отменой и тем, что есть сейчас. Ограничения какие-то должны быть, надо давать нашим футболистам возможность играть. В противном случае наша сборная будет страдать. Игроки не будут получать игровую практику в своих клубах, и их будет становиться все меньше и меньше, соответственно, выбор в национальную команду будет ограничен. Здесь нужно ещё очень много подумать, прежде чем принимать такие, на мой взгляд, неправильные решения. Полностью отменять лимит нельзя, это будет удар по сборной.

Читал мнение про то, что мы должны пойти по пути англичан. Они делают так, чтобы приезжали только квалифицированные легионеры, которые играют в сборных. Я согласен с этим. Это один из моментов, который можно внести в новый регламент. Действительно, нужно ограничить приезд легионеров среднего уровня и уровня ниже среднего, на которых просто будут зарабатываться большие деньги. Такое решение может помочь, чтобы клубы приглашали игроков действительно хорошего уровня», - сказал Кирьяков.