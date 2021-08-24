Известный футбольный комментатор Нобель Арустамян покинул «Матч ТВ». Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

Комментатор поблагодарил канал за те шесть лет, которые он работал. Он заявил, что главной причиной его ухода является интервью с футболистом «Ростова» Павлом Мамаевым. По его словам, это противоречит профессиональным и этическим ценностям, и Арустамян не хочет продолжать этим заниматься.

Он отметил, что написал заявление по собственному уходу после разговора с руководством канала, в котором пытался донести, что такого контента на «Матч ТВ» быть не должно.