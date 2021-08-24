Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 151 Комментарии
Россия. Премьер-лига

Нобель Арустамян покинул «Матч ТВ» официально

24 Августа 2021 • 15:18 Комментировать
1000 рублей бесплатная ставка

Известный футбольный комментатор Нобель Арустамян покинул «Матч ТВ». Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

Комментатор поблагодарил канал за те шесть лет, которые он работал. Он заявил, что главной причиной его ухода является интервью с футболистом «Ростова» Павлом Мамаевым. По его словам, это противоречит профессиональным и этическим ценностям, и Арустамян не хочет продолжать этим заниматься.

Он отметил, что написал заявление по собственному уходу после разговора с руководством канала, в котором пытался донести, что такого контента на «Матч ТВ» быть не должно.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Нобель Арустамян Матч ТВ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Августа
15:18 · Россия. Премьер-лига
Нобель Арустамян покинул «Матч ТВ» официально
15:07 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Порту» Манафа все-еще может оказаться в «Спартаке»
14:55 · Россия. Премьер-лига
Семак: «Зенит» будет готовиться к очень тяжелым матчам в Лиге чемпионов»
14:34 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» интересуется колумбийским нападающим
13:34 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» нашёл конкурента для Айртона в ФНЛ
13:19 · Россия. Премьер-лига
​Арбитр Кукуян о работе: «Как у сапёров – одна ошибка, и тебя нет» 2
13:12 · Россия. Премьер-лига
​Назначен арбитр на матч «Зенит» - ЦСКА
12:51 · Россия. Премьер-лига
​РФС рассказал, какой формат РПЛ больше всего нравится фанатам
12:38 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» договорился с бельгийским защитником
12:29 · Россия. Премьер-лига
Известна позиция «Спартака» по лимиту на легионеров
10:38 · Россия. Премьер-лига
​Семак высказался о высоких зарплатах российских футболистов 2
10:27 · Россия. Премьер-лига
​«Лион» рассчитывает заполучить Азмуна до конца лета
08:59 · Россия. Премьер-лига
​Дюков объяснил, почему РФС предлагает отменить лимит на легионеров 8
23 Августа
23:58 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: Если РФС отменит лимит – это будет самая большая их ошибка 6
22:56 · Россия. Премьер-лига
Агент Маскареля назвал причины отказа его клиента российским клубам
Все новости
Рекомендуем
 