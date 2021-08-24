​«Спартак» нашёл конкурента для Айртона в ФНЛ

В ближайшее время «Спартак» подпишет контракт с защитником Артёмом Макарчуком. Об этом на своих страницах сообщает «Спорт-Экспресс».

25-летний Артём Макарчук станет конкурентом Айртона, ведь он выступает на позиции левого защитника. Также этот игрок может сыграть слева в полузащите.

Артём Макарчук является воспитанником «Балтики». В 2019 году он вернулся в калининградский клуб. Всего за «Балтику» Макарчук провёл 95 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 10 голевых передач на партнёров.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Артёма Макарчука в 350 тысяч евро.