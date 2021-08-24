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Россия. Премьер-лига

​Арбитр Кукуян о работе: «Как у сапёров – одна ошибка, и тебя нет»

24 Августа 2021 • 13:19 Комментировать (2)
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Российский арбитр Павел Кукуян дал интервью, которое было опубликовано на страницах официального сайта РФС.

Среди прочего, Кукуян прокомментировал тот факт, что он находился на первом месте в рейтинге судей России.

«Знаете, вчера я был первым, а завтра можно оказаться шестнадцатым. В нашей профессии, как у саперов: ты идёшь, всё замечательно, но одна ошибка - ты взорвался, и тебя нет», - высказался Кукуян.

Добавим, что в четверг, 26 августа, Павел Кукуян будет работать в качестве ВАР на матч шестого тура чемпионата России между «Зенитом» и ЦСКА. Битва в Санкт-Петербурге стартует в 20:45 по московскому времени.

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Павел Кукуян
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Витаминович Алексей
24 Августа 2021 в 14:04
Кроме Карасёва - там каждый матч можешь совершать грубейшие результативные ошибки в пользу нужных клубов - и вот через пару лет ты уже лучший российский арбитр
Ale10JUFC
24 Августа 2021 в 13:31
В эпоху ВАР ошибка арбитра может быть только умышленной. До ВАРовские времена откровенные эпизоды судейского беспредела оправдывали тем ,что в динамике арбитр видит все по другому и у него нет возможности увидеть повтор , сейчас же откровенные подсуживания аргументируют какими то выдуманными трактовками.
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