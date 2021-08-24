​Арбитр Кукуян о работе: «Как у сапёров – одна ошибка, и тебя нет»

Российский арбитр Павел Кукуян дал интервью, которое было опубликовано на страницах официального сайта РФС.

Среди прочего, Кукуян прокомментировал тот факт, что он находился на первом месте в рейтинге судей России.

«Знаете, вчера я был первым, а завтра можно оказаться шестнадцатым. В нашей профессии, как у саперов: ты идёшь, всё замечательно, но одна ошибка - ты взорвался, и тебя нет», - высказался Кукуян.

Добавим, что в четверг, 26 августа, Павел Кукуян будет работать в качестве ВАР на матч шестого тура чемпионата России между «Зенитом» и ЦСКА. Битва в Санкт-Петербурге стартует в 20:45 по московскому времени.