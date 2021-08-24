​РФС рассказал, какой формат РПЛ больше всего нравится фанатам

Во вторник РФС выпустил заявление, в котором рассказал об отношении болельщиков к возможным изменениям формата проведения чемпионата. Чтобы это выяснить, в прошлом месяце РФС провёл анкетирование среди 6530 фанатов клубов из трёх высших футбольных дивизионов России.

Максимальную оценку получил вариант, который носит название «Юпитер 16». Речь о формате, при котором после 24 сыгранных туров гладкого чемпионата Премьер-лига делится на две группы по 6 и 10 клубов.

Напомним, что в последний день августа представители клубов Премьер-лиги будут голосовать за вопрос изменения формата чемпионата.