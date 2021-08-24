​«Спартак» договорился с бельгийским защитником

В ближайшее время состав «Спартака» пополнит Максимилиано Кауфриз. Как сообщает «Спорт-Экспресс», 24-летний защитник уже договорился о четырёхлетнем контракте с «красно-белыми». Бельгиец прибудет в Москву в ближайшую пятницу, 27 августа.

Максимилиано Кауфриз занимался в академиях «Андерлехта» и «Стандарда». С сентября 2020 года защитник выступает за «Сент-Трюйден». За эту команду Кауфриз провёл 25 матчей, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.

Судя по данным портала transfermarkt, Максимилиано Кауфриз может играть как в центре обороны, так и справа. Его оценочная стоимость составляет 850 тысяч евро.