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Россия. Премьер-лига

​РФС выступил с заявлением по поводу реформ

24 Августа 2021 • 11:18 Комментировать (2)
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РФС на страницах своего официального сайта опубликовал заявление, касающееся собрания клубов Премьер-лиги, которое прошло в понедельник.

В заявлении РФС подчёркивает, что голосования по поводу изменения формата РПЛ и лимита на легионеров не было. Представители клубов просто обменивались мнениями. Компания Hypercube, которая изучала проблемы футбола в России, продолжает работу и будет контактировать с представителями клубов.

Голосовать клубы Премьер-лиги будут на собрании в последний день августа. После этого позиция клубов по формату чемпионата будет доведена до исполкома РФС. Что до вопроса по лимиту на легионеров, то любое изменение может быть утверждено только Министерством спорта.

Ранее глава РФС Александр Дюков рассказал о предложении отменить лимит на легионеров в российском футболе.

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Евро-Футбол.Ру,
РФС лимит на легионеров РПЛ
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Комментарии (2)
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блок
24 Августа 2021 в 11:40
Я за отмену лемита , но с условием Что команда покупающая легионеров, удет обязана 50% от стоимости игрока платить в АКАДЕМИЮ РОССИЙСКОГО ДЕТСКОГО ФУТБОЛА как наказание за то, что не смогли вырастить своих ребят футболистов, а бюджетные деньги тратили.
Don sangre
24 Августа 2021 в 11:31
Лимит отменить но повысить требования к самим легам. А еще заняться детским футболом. Лимит это всего лишь верхушка айсберга
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