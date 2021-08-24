​РФС выступил с заявлением по поводу реформ

РФС на страницах своего официального сайта опубликовал заявление, касающееся собрания клубов Премьер-лиги, которое прошло в понедельник.

В заявлении РФС подчёркивает, что голосования по поводу изменения формата РПЛ и лимита на легионеров не было. Представители клубов просто обменивались мнениями. Компания Hypercube, которая изучала проблемы футбола в России, продолжает работу и будет контактировать с представителями клубов.

Голосовать клубы Премьер-лиги будут на собрании в последний день августа. После этого позиция клубов по формату чемпионата будет доведена до исполкома РФС. Что до вопроса по лимиту на легионеров, то любое изменение может быть утверждено только Министерством спорта.

Ранее глава РФС Александр Дюков рассказал о предложении отменить лимит на легионеров в российском футболе.