​«Лион» рассчитывает заполучить Азмуна до конца лета

Накануне «Лион» усилил состав своей команды Джерданом Шакири, выступавшим в последние годы за «Ливерпуль». Останавливаться на достигнутом на трансферном рынке «ткачи» не намерены. Как сообщает Foot Mercato, до конца лета клуб рассчитывает заполучить Сердара Азмуна. Отмечается, что форвард «Зенита» является для тренера «Лиона» Петера Боса приоритетным вариантом в вопросе усиления линии нападения.

Ранее Сердар Азмун говорил о своём желании поиграть в более сильном чемпионате, чем российская Премьер-лига. Авторитетный портал transfermarkt оценивает 26-летнего Азмуна в 25 миллионов евро.