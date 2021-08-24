​«Рубин» - самый посещаемый клуб после пяти туров РПЛ

Телеграм-канал «Робин-Гудс» привёл статистику средней посещаемости стадионов на матчах Премьер-лиги России по итогам пяти сыгранных туров. На фоне ограничений, вызванных эпидемиологической ситуации, самым посещаемым клубом пока что является «Рубин» со средним показателем в 11 015 зрителей.

Далее идут «Ахмат» (9194 зрителей на домашних матчах в среднем), «Локомотив» (2954), «Спартак» (2897), «Динамо» (2438) и ЦСКА (1611). Чемпион последних лет - «Зенит» - пока восьмой (983).

На последнем месте располагается «Ростов», который все три своих домашних матча этого чемпионата провёл при пустых трибунах.

Добавим, что лидером РПЛ на текущий момент является «Динамо».