​«Рубин» - самый посещаемый клуб после пяти туров РПЛ

Телеграм-канал «Робин-Гудс» привёл статистику средней посещаемости стадионов на матчах Премьер-лиги России по итогам пяти сыгранных туров. На фоне ограничений, вызванных эпидемиологической ситуации, самым посещаемым клубом пока что является «Рубин» со средним показателем в 11 015 зрителей.
Далее идут «Ахмат» (9194 зрителей на домашних матчах в среднем), «Локомотив» (2954), «Спартак» (2897), «Динамо» (2438) и ЦСКА (1611). Чемпион последних лет - «Зенит» - пока восьмой (983).
На последнем месте располагается «Ростов», который все три своих домашних матча этого чемпионата провёл при пустых трибунах.
Добавим, что лидером РПЛ на текущий момент является «Динамо».
До ковида на Рубин ходило по 3000 человек)) Во время ковида ходит по 11000)) Как говорится - выводы делайте сами)