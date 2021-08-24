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Россия. Премьер-лига

​«Рубин» - самый посещаемый клуб после пяти туров РПЛ

24 Августа 2021 • 09:44 Комментировать (2)
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Телеграм-канал «Робин-Гудс» привёл статистику средней посещаемости стадионов на матчах Премьер-лиги России по итогам пяти сыгранных туров. На фоне ограничений, вызванных эпидемиологической ситуации, самым посещаемым клубом пока что является «Рубин» со средним показателем в 11 015 зрителей.

Далее идут «Ахмат» (9194 зрителей на домашних матчах в среднем), «Локомотив» (2954), «Спартак» (2897), «Динамо» (2438) и ЦСКА (1611). Чемпион последних лет - «Зенит» - пока восьмой (983).  

На последнем месте располагается «Ростов», который все три своих домашних матча этого чемпионата провёл при пустых трибунах.

Добавим, что лидером РПЛ на текущий момент является «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва ЦСКА Москва Зенит Ростов Рубин Динамо Москва Ахмат
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Комментарии (2)
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White_Shark
24 Августа 2021 в 11:07
Каламбур, конечно))
До ковида на Рубин ходило по 3000 человек)) Во время ковида ходит по 11000)) Как говорится - выводы делайте сами)
Советский
24 Августа 2021 в 10:50
ходят смотреть Хвичу,Слуцкого,Деспотовича,Дюпина!
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