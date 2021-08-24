Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 150 Комментарии
Россия. Премьер-лига

​Дюков объяснил, почему РФС предлагает отменить лимит на легионеров

24 Августа 2021 • 08:59 Комментировать (6)
1000 рублей бесплатная ставка

Глава РФС Александр Дюков объяснил предложение отказаться от лимита на легионеров в российском чемпионате.

В эфире канала «Россия 24» Дюков сказал, что он не видит непосредственной зависимости между лимитом и результатами сборной. В качестве примера руководитель РФС привёл 2008 год, когда легионеров в РПЛ было больше, но это не помешало национальной команде дойти до полуфинала Евро.

Дюков считает, что лимит может работать только в краткосрочной перспективе, а в долгосрочной перспективе лучше работает открытая конкуренция.

Президент РФС сказал, что стране нужны мотивированные российские футболисты, а в условиях лимита некоторые из них теряли мотивацию за счёт крупного контракта с так называемым «бонусом за паспорт». В РФС считают, что такой бонус должен получать клуб, делающий ставку на российского игрока.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Александр Дюков лимит на легионеров
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (6)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Id343572846
24 Августа 2021 в 10:14
Главное не дойти до абсурда, когда на поле будут все легионеры. Вполне достаточно 50 на 50, и будет конкуренция...
Nicholais
24 Августа 2021 в 09:06
"В РФС считают, что такой бонус должен получать клуб, делающий ставку на российского игрока."
Во, это тема, кстати. Главное, чтоб ради бонуса не ставили откровенных "пассажиров" на поле
JUMPER
24 Августа 2021 в 09:17
пассажиров ставить в состав...это стрелять себе в ногу...))) а вот конкуренция за перспективного паспортиста должна вырости...)))
Nicholais
24 Августа 2021 в 09:45
Я вспоминаю почившую Кубань. Правда там история была обратная - накупили низкосортных легионеров. В итоге леги играли, а российские игроки, которые ЛУЧШЕ - сидели на лавке. Результата не было. Тренера уволили. Его журналисты спрашивают, мол "какого чёрта у тебя играют леги, которые вообще не тянут, а наши сидят на лавке, но с выходом их на поле, команда играет совсем по-другому?" Ответ был со следующим смыслом: "Ну руководство же дало деньги на этих легов! Мы их купили. И теперь, если они сидят на лавке, руководство мне предъявляет, какого чёрта мы раскошелились на лавочников. Типа, я их просил, и теперь обязан их в состав ставить"
-
Кубань вылетела тогда, если не ошибаюсь. То есть, подход был ошибочен. Но тогда та история запала мне в душу и В ТОТ МОМЕНТ я был сильно за лимит - именно как ограничение подобных историй. А сейчас - то ли повзрослел, то ли поумнел (а может и наоборот) - понимаю, что заиграет или не заиграет условный легионер - это РУЛЕТКА. РИСКИ. И руководители, если они бизнесмены, тоже должны понимать и ПРИНИМАТЬ эти риски. Риски того, что легионер "не выстрелит". Что свои всё равно роднее и ближе сердцу. Это должна быть определенная воля руководства.
-
Булыкин рассказывал, когда играл в той же Голландии, что если есть два равных игрока - свой и чужой - то поставят СВОЕГО. Даже если свой чуть-чуть хуже, но к примеру моложе и по потенциалу сильнее - то всё равно поставят СВОЕГО. Вот мне хочется, чтобы у нас было также. Начать хотя бы с этого.
-
Далее - наши ведь не будут на лавке сидеть! Если не проходят в состав - пусть уходят в другие клубы. Тот же Ерохин, Сутормин, условные Рыбчинский и Магкеев или Кутепов с Рассказовым из других клубов - они же не дворовые футболисты! Какой-то определенный уровень у них есть! Если они вдруг не пригодятся Зениту, Локо или Спартаку - пускай идут играть в тот же Рубин или Ростов или ещё куда-то... Да, эти команды не обладают статусным именем, но во-первых наши ребята усилят эти клубы, а во-вторых - они будут играть в РПЛ против более сильных СОСТАВОВ (тех же Зенита, Локо и Спартака). Плюс мотивация - желание показать, что зря на тебя ставку не сделали. То есть, если покопаться - плюсы можно найти.
---------------
Да, есть риск, что первое время Сборная будет набираться из клубов "средней руки". Тут пример - сборная Англии. Сейчас уже не вспомню, может лет 10 назад был момент, когда из трёх вратарей ДВОЕ представляли Чемпионшип (!!!) просто потому что других не было. А основной играл за середняка. По остальным позициям - примерно то же самое. Были крутые игроки, те же Лэмпард, Джеррард и т.д. - но глубины скамейки, как таковой - насколько помню, не было.
-
Прошли эти 10 лет, и что мы видим?? Россыпь молодых! Бери кого хошь! Да, они проиграли в финале Евро, но посмотреть, кто бил пенальти - 18-20-летние ребята! То есть, это история про то, что "талант пробьётся".))
-----
Но чтобы талант пробился - нужно играть против ЛУЧШИХ. Нынешний лимит - такой возможности не предоставляет.
Vasiko55
24 Августа 2021 в 10:28
Очень мощный комментарий!!!

Про Кубань жаль конечно :( То что легов ставили сам помню. Играет/нет но бабки ж оплачены...
Vasiko55
24 Августа 2021 в 10:28
Очень мощный комментарий!!!

Про Кубань жаль конечно :( То что легов ставили сам помню. Играет/нет но бабки ж оплачены...
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Августа
10:38 · Россия. Премьер-лига
​Семак высказался о высоких зарплатах российских футболистов 1
10:27 · Россия. Премьер-лига
​«Лион» рассчитывает заполучить Азмуна до конца лета
08:59 · Россия. Премьер-лига
​Дюков объяснил, почему РФС предлагает отменить лимит на легионеров 6
23 Августа
23:58 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: Если РФС отменит лимит – это будет самая большая их ошибка 5
22:56 · Россия. Премьер-лига
Агент Маскареля назвал причины отказа его клиента российским клубам
22:37 · Россия. Премьер-лига
Канделаки: «Лимит – это зло» 2
21:47 · Россия. Премьер-лига
Врач «Локомотива»: Миранчуку могли поставить неправильный диагноз
21:19 · Россия. Премьер-лига
Возвращение Фернандо в «Спартак» сорвалось из-за лимита на легионеров
21:09 · Россия. Премьер-лига
Жиго попал в сферу интересов «Лиона» слухи
20:33 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев: «Лимитом мы снизили конкуренцию для игроков. Снятие ограничений – правильное решение»
20:19 · Россия. Премьер-лига
Новичок «Локомотива» Бека-Бека: Рад присоединиться к новой команде
20:08 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» тоже выступило за отмену лимита на легионеров 1
19:40 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» не поддержал идею отмены лимита на легионеров
19:35 · Россия. Премьер-лига
Бека-Бека стал игроком «Локомотива» официально
19:01 · Россия. Премьер-лига
Антон Миранчук может перенести операцию в Германии
Все новости
Рекомендуем
 