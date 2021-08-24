​Дюков объяснил, почему РФС предлагает отменить лимит на легионеров

Глава РФС Александр Дюков объяснил предложение отказаться от лимита на легионеров в российском чемпионате.

В эфире канала «Россия 24» Дюков сказал, что он не видит непосредственной зависимости между лимитом и результатами сборной. В качестве примера руководитель РФС привёл 2008 год, когда легионеров в РПЛ было больше, но это не помешало национальной команде дойти до полуфинала Евро.

Дюков считает, что лимит может работать только в краткосрочной перспективе, а в долгосрочной перспективе лучше работает открытая конкуренция.

Президент РФС сказал, что стране нужны мотивированные российские футболисты, а в условиях лимита некоторые из них теряли мотивацию за счёт крупного контракта с так называемым «бонусом за паспорт». В РФС считают, что такой бонус должен получать клуб, делающий ставку на российского игрока.