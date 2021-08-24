​Дюков объяснил, почему РФС предлагает отменить лимит на легионеров

Глава РФС Александр Дюков объяснил предложение отказаться от лимита на легионеров в российском чемпионате.
В эфире канала «Россия 24» Дюков сказал, что он не видит непосредственной зависимости между лимитом и результатами сборной. В качестве примера руководитель РФС привёл 2008 год, когда легионеров в РПЛ было больше, но это не помешало национальной команде дойти до полуфинала Евро.
Дюков считает, что лимит может работать только в краткосрочной перспективе, а в долгосрочной перспективе лучше работает открытая конкуренция.
Президент РФС сказал, что стране нужны мотивированные российские футболисты, а в условиях лимита некоторые из них теряли мотивацию за счёт крупного контракта с так называемым «бонусом за паспорт». В РФС считают, что такой бонус должен получать клуб, делающий ставку на российского игрока.
Во, это тема, кстати. Главное, чтоб ради бонуса не ставили откровенных "пассажиров" на поле
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Кубань вылетела тогда, если не ошибаюсь. То есть, подход был ошибочен. Но тогда та история запала мне в душу и В ТОТ МОМЕНТ я был сильно за лимит - именно как ограничение подобных историй. А сейчас - то ли повзрослел, то ли поумнел (а может и наоборот) - понимаю, что заиграет или не заиграет условный легионер - это РУЛЕТКА. РИСКИ. И руководители, если они бизнесмены, тоже должны понимать и ПРИНИМАТЬ эти риски. Риски того, что легионер "не выстрелит". Что свои всё равно роднее и ближе сердцу. Это должна быть определенная воля руководства.
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Булыкин рассказывал, когда играл в той же Голландии, что если есть два равных игрока - свой и чужой - то поставят СВОЕГО. Даже если свой чуть-чуть хуже, но к примеру моложе и по потенциалу сильнее - то всё равно поставят СВОЕГО. Вот мне хочется, чтобы у нас было также. Начать хотя бы с этого.
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Далее - наши ведь не будут на лавке сидеть! Если не проходят в состав - пусть уходят в другие клубы. Тот же Ерохин, Сутормин, условные Рыбчинский и Магкеев или Кутепов с Рассказовым из других клубов - они же не дворовые футболисты! Какой-то определенный уровень у них есть! Если они вдруг не пригодятся Зениту, Локо или Спартаку - пускай идут играть в тот же Рубин или Ростов или ещё куда-то... Да, эти команды не обладают статусным именем, но во-первых наши ребята усилят эти клубы, а во-вторых - они будут играть в РПЛ против более сильных СОСТАВОВ (тех же Зенита, Локо и Спартака). Плюс мотивация - желание показать, что зря на тебя ставку не сделали. То есть, если покопаться - плюсы можно найти.
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Да, есть риск, что первое время Сборная будет набираться из клубов "средней руки". Тут пример - сборная Англии. Сейчас уже не вспомню, может лет 10 назад был момент, когда из трёх вратарей ДВОЕ представляли Чемпионшип (!!!) просто потому что других не было. А основной играл за середняка. По остальным позициям - примерно то же самое. Были крутые игроки, те же Лэмпард, Джеррард и т.д. - но глубины скамейки, как таковой - насколько помню, не было.
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Прошли эти 10 лет, и что мы видим?? Россыпь молодых! Бери кого хошь! Да, они проиграли в финале Евро, но посмотреть, кто бил пенальти - 18-20-летние ребята! То есть, это история про то, что "талант пробьётся".))
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Но чтобы талант пробился - нужно играть против ЛУЧШИХ. Нынешний лимит - такой возможности не предоставляет.
Про Кубань жаль конечно :( То что легов ставили сам помню. Играет/нет но бабки ж оплачены...
Про Кубань жаль конечно :( То что легов ставили сам помню. Играет/нет но бабки ж оплачены...