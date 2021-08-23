Кавазашвили: Если РФС отменит лимит – это будет самая большая их ошибка

Анзор Кавазашвили, в прошлом вратарь московского «Спартака» и сборной СССР, остался не в восторге от новости по поводу возможной отмены лимита на легионеров в российской Премьер-лиге.

Специалист занял противоположную позицию, отметив, что такое решение негативно повлияет в первую очередь на национальную команду России. Он считает, что по такому сценарию слишком мало молодых футболистов будут получать игровую практику в своих клубах, что приведет к дефициту качественных исполнителей.

«Если снимете лимит, то какую конкуренцию вы получите? Иностранные игроки будут соревноваться между собой за то, кто из них будет получать большую зарплату?», - аргументировал свою точку зрения Кавазашвили в интервью Rusfootball.info. Он поставил под сомнения систему, описанную РФС.

Бывший игрок «Спартака» также подчеркнул, что корни проблем нужно искать в самой политике клубов РПЛ. «Если РФС отменит лимит – это будет самая большая их ошибка», - подытожил Кавазашвили.