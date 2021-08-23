Агент Маскареля назвал причины отказа его клиента российским клубам

Сегодня полузащитник «Шальке» Омар Маскарель перешел в испанский «Эльче». На игрока претендовали «Зенит» и «Локомотив».

Причины, по которым футболист отказался ехать в Россию, назвал его агент Сезар Искьердо. В беседе со Sport24 Искьердо поделился, что такое решение обусловлено исключительно желанием самого Маскареля. По словам агента, испанец хотел вернуться в родной чемпионат для «реабилитации» после неудачного сезона в Германии, по итогам которого его «Шальке» понизился в классе.

Впрочем, не исключается будущий трансфер в клуб РПЛ. «Маскарель подписал контракт на год с «Эльче». Может быть, через год Россия снова будет одним из вариантов», - подытожил представитель футболиста.