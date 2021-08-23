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Россия. Премьер-лига

Канделаки: «Лимит – это зло»

23 Августа 2021 • 22:37 Комментировать (1)
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Уже в ближайшее время может быть отменен, или же смягчен лимит на легионеров в российской Премьер-лиге. С таким предложением выступил Александр Дюков, а позицию президента РФС поддержало большинство представителей РПЛ.

Касательно возможных реформ положительно высказалась и Тина Канделаки. В своем телеграм-канале генеральный продюсер «Матч ТВ» написала отдельный пост на эту тему. «Лимит это зло. Он не дает нашим игрокам становиться футболистами мирового уровня. С отменой лимита за место в основе придется конкурировать с португальцами, немцами, поляками. Так мы сделаем наш футбол более конкурентоспособным», - считает Канделаки.

Также она подметила, что для достижения самых высоких целей нужно выходить из зоны комфорта. Отмена лимита, по ее словам, повлечет за собой массовые переходы российских игроков в европейские чемпионаты, ведь у них уже не будет так много причин оставаться в родной РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
лимит на легионеров Тина Канделаки РПЛ
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Комментарии (1)
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ARTUR
23 Августа 2021 в 23:00
еще бы вернула трансляции Ла лиги , я бы сказал что она умная ))
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