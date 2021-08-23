Гаджиев: «Лимитом мы снизили конкуренцию для игроков. Снятие ограничений – правильное решение»

Президент РФС Александр Дюков сегодня выступил с предложением отменить лимит на легионеров в российской Премьер-лиге. Многие значимые для отечественного футбола люда выразили свою поддержку этой идеи. Среди них и бывший наставник ряда клубов РПЛ Гаджи Гаджиев.

Заслуженный тренер России считает, что лимит вредит развитию футбола в стране. В своем интервью Rusfootball.info он поделился некоторыми мыслями на этот счет. Гаджиев заявил, что на данный момент система подготовки молодых футболистов не соответствует требованиям современного мира. Согласно его слов, причина этому – отсутствие конкурентоспособный среды, чему способствует лимит.

«Лимитом мы снизили конкуренцию для клубов. Мы получаем немотивированных игроков с низким уровнем требований к себе. В футболе выиграть конкуренцию без максимального напряжения невозможно. Снятие ограничений на данном этапе – правильное решение», - сказал специалист.

Также Гаджиев подметил, что РФС нужно обратить внимания и на подготовку тренеров, равняясь на ведущие европейские страны.