Cхема «10+15»: Большая часть клубов на общем собрании РПЛ высказалась за смягчение лимита

Большая часть клубов на сегодняшнем общем собрании РПЛ высказалась за смягчение лимита до схемы «10 легионеров + 15 российских игроков». За полную отмену лимита выступил «Рубин», пишет «РБ Спорт».

Сообщается, что большинство клубов не хотят отменить лимит полностью, а предлагают смягчить нынешнюю схему, по которой в заявке может быть до восьми легионеров. По данным источника, большая часть клубов высказалась за схему «10 легионеров + 15 российских игроков», и только «Рубин» выступил за полную отмену лимита.

Напомним, сегодня президент РФС Александр Дюков заявил, что организация предложит клубам полностью отменить лимит на легионеров.