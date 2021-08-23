Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 188 Комментарии
Россия. Премьер-лига

Cхема «10+15»: Большая часть клубов на общем собрании РПЛ высказалась за смягчение лимита

23 Августа 2021 • 14:48 Комментировать
1000 рублей бесплатная ставка

Большая часть клубов на сегодняшнем общем собрании РПЛ высказалась за смягчение лимита до схемы «10 легионеров + 15 российских игроков». За полную отмену лимита выступил «Рубин», пишет «РБ Спорт».

Сообщается, что большинство клубов не хотят отменить лимит полностью, а предлагают смягчить нынешнюю схему, по которой в заявке может быть до восьми легионеров. По данным источника, большая часть клубов высказалась за схему «10 легионеров + 15 российских игроков», и только «Рубин» выступил за полную отмену лимита.

Напомним, сегодня президент РФС Александр Дюков заявил, что организация предложит клубам полностью отменить лимит на легионеров.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
лимит на легионеров РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Августа
14:48 · Россия. Премьер-лига
Cхема «10+15»: Большая часть клубов на общем собрании РПЛ высказалась за смягчение лимита
14:35 · Россия. Премьер-лига
Червиченко выступил против отмены лимита
13:53 · Россия. Премьер-лига
​Борис Игнатьев высказался о шутке «Локомотива» над Крыховяком эксклюзив
13:33 · Россия. Премьер-лига
​Сенников: «Смолов сейчас безоговорочно лучший нападающий РПЛ» эксклюзив
13:13 · Россия. Премьер-лига
​Сенников высказался о возможной отмене лимита на легионеров в России эксклюзив
13:07 · Россия. Премьер-лига
​Лепёхин видит две стороны медали в возможной отмене лимита на легионеров эксклюзив
12:21 · Россия. Премьер-лига
​Мамаев – о разводе с женой: «Ощущение, что столкнулся с дьяволом» 1
11:40 · Россия. Премьер-лига
​Геркус раскритиковал «Локомотив» за публикацию с шуткой над Крыховяком
10:18 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» и ЦСКА действительно интересуются Антоном Миранчуком - агент
09:58 · Россия. Премьер-лига
​Слуцкий посетовал на потерю лидеров
08:14 · Россия. Премьер-лига
​Шутка «Локомотива» над Крыховяком вызвала дискуссии среди фанатов 8
22 Августа
23:45 · Россия. Премьер-лига
Йевтич расстроен ничьей 1:1 с «Химками»
23:31 · Россия. Премьер-лига
Дюпин прокомментировал вызов в сборную России
23:13 · Россия. Премьер-лига
Как «Химки» не пустили «Рубин» на первое место - видео видео
22:59 · Россия. Премьер-лига
Глушаков: «Надо думать о Лиге чемпионов»
Все новости
Рекомендуем
 