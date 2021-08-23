Червиченко выступил против отмены лимита

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался по поводу предложения РФС отказаться от лимита на легионеров в чемпионате России. Он заявил, что является противником этого решения.

По его словам, если отменить лимит, то можно забыть о хороших результатах сборной, так как играть будет некому. Червиченко сказал, что даже сейчас национальная команда испытывает проблемы с составом, но после отмены лимита станет ещё хуже.

Экс-президент отметил, что теперь будет закрыта дорога для молодых российских игроков и добавил, что хотя бы один россиянин должен быть в составе любого клуба даже в еврокубках, пишет Sport24.