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Россия. Премьер-лига

Червиченко выступил против отмены лимита

23 Августа 2021 • 14:35 Комментировать
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался по поводу предложения РФС отказаться от лимита на легионеров в чемпионате России. Он заявил, что является противником этого решения.

По его словам, если отменить лимит, то можно забыть о хороших результатах сборной, так как играть будет некому. Червиченко сказал, что даже сейчас национальная команда испытывает проблемы с составом, но после отмены лимита станет ещё хуже.

Экс-президент отметил, что теперь будет закрыта дорога для молодых российских игроков и добавил, что хотя бы один россиянин должен быть в составе любого клуба даже в еврокубках, пишет Sport24.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Червиченко лимит на легионеров
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