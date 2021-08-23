Заслуженный тренер России Александр Тарханов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал предложение РФС о снятии лимита на легионеров.

«Сложно сказать, к лучшему или худшему такое решение приведёт. Во всех командах сейчас много молодых хороших русских ребят. А если лимит отменить, кто будет доверять молодёжи? В «Динамо» хорошая группа молодых игроков, в «Рубине», в ЦСКА школа хорошо работает, девятнадцатилетние игроки выходят и забивают голы. Отменим или не отменим - лучше мы играть не будем.

Если будут подбирать легионеров, которые играют определенный процент матчей за национальную сборную, но среди наших легионеров таких почти нет. А это значит, что мы не возьмем игроков такого уровня. А если брать среднего уровня игроков, то лучше воспитывать наших футболистов. Здесь обращать внимание надо не на лимит, не на формат, а на подготовку. Как сказал Карпин, формат - это лишь верхушка айсберга, а надо посмотреть вниз, как идет подготовка спортсменов. Это самое главное. А от отмены лимита лучше мы играть не станем», - сказал Тарханов.