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Россия. Премьер-лига

​Тарханов: «От отмены лимита лучше мы играть не станем» эксклюзив

23 Августа 2021 • 13:56 Комментировать
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Заслуженный тренер России Александр Тарханов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал предложение РФС о снятии лимита на легионеров.

«Сложно сказать, к лучшему или худшему такое решение приведёт. Во всех командах сейчас много молодых хороших русских ребят. А если лимит отменить, кто будет доверять молодёжи? В «Динамо» хорошая группа молодых игроков, в «Рубине», в ЦСКА школа хорошо работает, девятнадцатилетние игроки выходят и забивают голы. Отменим или не отменим - лучше мы играть не будем.

Если будут подбирать легионеров, которые играют определенный процент матчей за национальную сборную, но среди наших легионеров таких почти нет. А это значит, что мы не возьмем игроков такого уровня. А если брать среднего уровня игроков, то лучше воспитывать наших футболистов. Здесь обращать внимание надо не на лимит, не на формат, а на подготовку. Как сказал Карпин, формат - это лишь верхушка айсберга, а надо посмотреть вниз, как идет подготовка спортсменов. Это самое главное. А от отмены лимита лучше мы играть не станем», - сказал Тарханов.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Тарханов лимит на легионеров
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