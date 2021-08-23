Бывший тренер «Локомотива» Борис Игнатьев высказал своё мнение для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» по поводу матча 5-го тура РПЛ, в котором «железнодорожники» принимали «Краснодар».

- Поделитесь впечатлениями от матча с «Краснодаром».

- Первый там был боевой, насыщенный, содержательный. Было много интересных ходов. Матч получился смотрибельный, с хорошими скоростями, и держал в напряжении зрителей. Но «Локомотив» имел значительное преимущество в игре.

- Что этому поспособствовало?

- Это было за счёт хорошего понимания, как он должен играть против «Краснодара». «Быки» предоставили хозяевам такую возможность. Очень слабо выглядела у них линия обороны. Ошибки в защите идут не от проявления индивидуальных действий игроков, а от задачи при потере мяча постараться быстро его вернуть или заставить соперника ошибаться в выборе следующего хода. Защитники меня просто разочаровали. Они помогли Жемалетдинову и Смолову решить свои задачи. Были хорошие передачи в адрес Смолова, и он сделал всё возможное, чтобы огорчить соперника.

- Как вам второй тайм, который был уже не так хорош в исполнении хозяев?

- Мне непонятная причина такой игры «Локомотива». То ли очень агрессивно повели себя игроки «Краснодара», то ли команда вообще играет так, как позволяет играть соперник. Гости заметно прибавили. Им надо было менять ситуацию на поле и искать счастья у чужих ворот. Они много атаковали. Были интересные подходы. И вообще они хорошо себя проявили в атакующих действиях. А «Локомотив» пытался удержать счёт и проводил контратаки. С точки зрения результативности этого не удалось. А вот «быки» за счёт удачного приобретения в атакующую линию Кордобы забили мяч и подтвердили, что с этим игроком они не ошиблись.

- Смолов забил два мяча. Как вам его игра? Способен ли он сталь лидером сборной в отсутствие Дзюбы?

- Сборная и клуб – это разные вещи. Хотя в сборной эмоции и стремления повышаются. Но Дзюба и Смолов совершенно разные футболисты. Вчерашней результативной игрой Федор ещё раз подтвердил, что заслуживает вызов Карпиным после длительного перерыва.

- Как оцените ситуацию с Антоном Миранчуком, который может уйти из клуба? Пишут, что у него травма. Именно этим можно объяснить то, что сейчас он так мало играет?

- Таких моментов в жизни любого футболиста много, когда он теряет статус основного игрока и попадает в иное положение. Становится резервистом. Здесь любой уважающий себя футболист говорит, что если не играет, то прожигает свою спортивную жизнь. Надо искать вариант: либо садиться с тренером и определять пути выхода из этой ситуации, либо найти другую команду, где будешь играть.

- Теперь «Локомотиву» предстоит выездной матч с «Динамо». Какие мысли об этой игре?

- Будет интересно. Чем больше матчей, которых мы ждём, тем лучше. «Динамо» показывает качественный футбол. «Локомотив» тоже одна из тех команд, которую интересно смотреть. Наш футбол расцветает живыми красками, когда играют такие команды. Будем ждать и смотреть.

Елена Григорьевская