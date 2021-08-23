Бывший российский футболист Дмитрий Сенников в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал предложение РФС об отмене лимита на легионеров.

«Можно отменить лимит на легионеров, но смотря, какие легионеры будут приезжать. Интересно, какие последуют дальнейшие действия. Если это будут легионеры, которые играют в национальных сборных и увеличат популяризацию футбола в нашей стране, то почему нет. Я согласен с этим. Но если будут ехать все легионеры без ограничений, то это плохо. Зачем нам какие-то неизвестные легионеры, которые ничем не лучше наших российских ребят. Здоровая конкуренция нужна. Но нужно ограничить въезд всех легионеров. Пусть это будут только легионеры, которые играют в сборных.

Я согласен с тем, что для конкуренции с европейскими клубами мы должны быть с ними в равных условиях. В чемпионаты Франции, Испании, Италии едут более квалифицированные футболисты, а в Россию поедет не каждый. Кто туда не подошёл, поедет к нам. Но такой въезд нужно как-то ограничить. Нельзя же везти всех подряд бразильцев или африканцев, которые вообще нигде не играют: ни в основных, ни в молодежных сборных», - сказал Сенников.