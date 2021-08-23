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Россия. Премьер-лига

​Лепёхин видит две стороны медали в возможной отмене лимита на легионеров эксклюзив

23 Августа 2021 • 13:07 Комментировать
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Футбольный эксперт Константин Лепëхин в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым дал комментарий по поводу предложения РФС о снятии лимита на легионеров.

«Мне трудно судить, вопрос не такой простой, как может показаться обывателям. С одной стороны, для нормального развития футбольного клуба необходима здоровая конкуренция без всяких отдельных категорий футболистов в команде. А лимит эти категории создаёт: россияне и иностранцы. Для нормальной конкуренции лимит - вред, а значит это вред для любого клуба. Тем более, у наших клубов хорошие финансовые возможности. Конечно, наши клубы должны играть в Европе лучше и быть на виду. С такими бюджетами они просто обязаны это делать. Но мы списываем результаты на то, что у нас нет возможности брать много иностранцев.

С другой стороны, отмена лимита коснётся сборной. Если лимит отменят, у сборной будет ещё больше проблем. Опять же, потому что финансовые возможности российских клубов очень приличные по европейским меркам. Нашим россиянам будет очень тяжело конкурировать: с теми же хорватами, сербами и даже украинцами», - сказал Лепëхин.

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Евро-Футбол.Ру,
Константин Лепёхин лимит на легионеров
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