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Россия. Премьер-лига

​Мамаев – о разводе с женой: «Ощущение, что столкнулся с дьяволом»

23 Августа 2021 • 12:21 Комментировать (1)
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«Матч ТВ» анонсировал интервью Павла Мамаева, которое выйдет на экран во вторник, 24 августа. В анонсе футболист говорит несколько слов о разводе с женой Аланой.

По словам Мамаева, выступающего за «Ростов», он не жалел и не жалеет о решении развестись с супругой.  

«У меня иногда возникает ощущение, что столкнулся с дьяволом», - признался футболист в интервью.

В чемпионате России сезона 2021/2022 Павел Мамаев провёл 4 матча. Результативными действиями полузащитник не отмечался.

Добавим, что ближайший матч «Ростов» проведёт 27 августа. Соперником команды Юрия Сёмина будет «Урал».

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Павел Мамаев Алана Мамаева
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Комментарии (1)
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ARTUR
23 Августа 2021 в 13:05
это футбол ?? какое отношение имеет этот дьявол , если это дьявол к футболу )))
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