​Мамаев – о разводе с женой: «Ощущение, что столкнулся с дьяволом»

«Матч ТВ» анонсировал интервью Павла Мамаева, которое выйдет на экран во вторник, 24 августа. В анонсе футболист говорит несколько слов о разводе с женой Аланой.

По словам Мамаева, выступающего за «Ростов», он не жалел и не жалеет о решении развестись с супругой.

«У меня иногда возникает ощущение, что столкнулся с дьяволом», - признался футболист в интервью.

В чемпионате России сезона 2021/2022 Павел Мамаев провёл 4 матча. Результативными действиями полузащитник не отмечался.

Добавим, что ближайший матч «Ростов» проведёт 27 августа. Соперником команды Юрия Сёмина будет «Урал».