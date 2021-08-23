​Геркус раскритиковал «Локомотив» за публикацию с шуткой над Крыховяком

Илья Геркус, который в своё время занимал должность президента «Локомотива», раскритиковал клуб за шутку над полузащитником Гжегожем Крыховяком. Геркус обратил мнение не только на саму шутку, но и на то, что в публикации «железнодорожников» в качестве цветов клуба указаны красный, зелёный и белый.

«Стыд ещё не только в содержании поста, абсолютно неуважительном, прежде всего, к самим себе, своей истории, а в том, что цвета клуба «Локомотив» неправильные. «Локо» не красно-зелёно-белые, хотя хоккеисты могут и путать», - написал Геркус на своей страничке в «Твиттере».

Напомним, что Гжегож Крыховяк летом сменил «Локомотив» на «Краснодар». Команды провели очный поединок в рамках пятого тура Премьер-лиги в воскресенье, и «железнодорожники» оказались сильнее – 2:1.