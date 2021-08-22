Карпин сдержанно прокомментировал игру Смолова против «Краснодара»

Наставник национальной команды России Валерий Карпин прокомментировал выступление нападающего «Локомотива» Фёдора Смолова в матче российского чемпионата против Краснодара».

«Как Смолов? Вроде, нормально», - приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс». «Железнодорожники» обыграли «быков» 2:1 в домашнем поединке.

Напомним, Фёдор Смолов попал в список футболистов, которые отправятся с российской сборной на матчи отбора на мундиаль 2022 года против хорватов, киприотов и мальтийцев. Дуэль с «шахматными» станет для Валерия Карпина, недавно покинувшего «Ростов» ради сборной, первым во главе команды.