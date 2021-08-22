«Спартак» могут спасти только два тренера: Одного из них Федун уже послал

Не прошло и пяти туров, как начались разговоры о возможной отставке Руя Витории из «Спартака». Кажется, дипломатия и демократия в стане «красно-белых» не работает, пора принимать жёсткие меры.

«Спартак» хромает на две ноги сразу, и мы рассказывали ранее, в чем причина такого состояния столичной команды. Витория – не главная проблема, но в текущем состоянии он вряд ли сможет вытащить команду из кризиса.

Кандидатур на пост главного тренера «Спартака», прямо скажем, немного. Иностранцев мы даже не будем брать в расчёт. Тедеско и Витория оказались в настоящем цирке, а не в футбольной команде, и если какой-то иностранный специалист вдруг согласится перейти в «Спартак», нужно будет серьёзно подумать над тем, насколько он адекватно оценивает ситуацию в клубе.

Фактически в России сейчас есть два тренера, которые могут навести порядок в «Спартаке».

КУРБАН БЕРДЫЕВ

Экс-тренера «Рубина» и «Ростова» уже не первый год сватают в «Спартак», но раз за разом переговоры завершаются ничем. В 2016-м владелец «Спартака» Леонид Федун и Курбан Бердыев встретились в Монако и договорились о том, что Бердыев возглавит московский клуб.

Правда тогда против Бердыева выступал заместитель председателя совета директоров Александр Жирков. Он не сошёлся с Бердыевым по сумме зарплаты, а последний начал параллельно вести диалог с «Локомотивом».

Узнав об этом, Федун написал Бердыеву смс-сообщение: «Мудак!».

С тех пор прошло много времени, и ситуация в «Спартаке» лучше не стала. Сейчас идут разговоры о том, что Бердыев может возглавить «Кайрат», но «Спартак», безусловно, стал бы куда более мощным вызовом для одного из самых недооценённых тренеров в российском футболе.

Embed from Getty Images

СТАНИСЛАВ ЧЕРЧЕСОВ

Бывший главный тренер сборной России, прямо скажем, слаб в тактике и подготовке, но собрать в кучу разваливающуюся команду он может. Словом, делом, криком или ещё чем-то. Черчесов – не чужой для «Спартака» человек. Долгие годы он выступал за эту команду, а в сезоне 2007/08 тренировал «красно-белых». Надо сказать, что при Черчесове «Спартак» всерьёз боролся за золотые медали с «Зенитом», проиграв питерцам совсем немного.

Embed from Getty Images

Если говорить о статистике, то Черчесов по проценту побед уступает лишь Олегу Романцеву. За 45 официальных матчей у руля «Спартака» он проиграл всего восемь.

В текущей ситуации Черчесов, пускай, и не вернёт «красно-белых» в число претендентов на чемпионство, но хотя бы не позволит команде развалиться окончательно.