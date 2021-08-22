Рафаэль Бенитес не рассчитывает на Хамеса Родригеса в «Эвертоне», и колумбиец начал показывать свой характер. Недавно он заявил, что даже не знает, с кем команда будет играть следующий матч. Поведение Родригеса усиливает желание «ирисок» его продать, но закрытие трансферного окна всё ближе, а атакующий хавбек остаётся на «Гудисон Парк».

Колумбийская радиостанция Antena2 сообщает о том, что у Хамеса есть три варианта продолжения карьеры. В качестве вариантов источник приводит такие клубы как «Ньюкасл», «Рома» и «Зенит».

Что до варианта с переездом Хамеса в Санкт-Петербург, то источник оценивает шансы на осуществление такой сделки как низкие. Отмечается, что «Зенит» отпугивает высокая трансферная стоимость колумбийца.